أمين عام المجلس الأعلى للجامعات: المرأة ظهير داعم للمجتمع

نظم المجلس الأعلى للجامعات احتفالية بمقر أمانة المجلس شهدها الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور منى هجرس الأمين المساعد ولفيف من الكوادر النسائية العاملة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وخلال كلمته ثمّن مصطفى رفعت الدور الذي تقوم به المرأة في النهوض بالمجتمع المصري ككل وفي الارتقاء بمنظومة العمل داخل المجلس الأعلى للجامعات على نحو خاص، مؤكداً أن المرأة ظهير داعم لتقدم المجتمع وشريك رئيسي في أي إنجاز سواء داخل حدود الأسرة أو خارجها في مختلف نواحي المجتمع.

وأضاف أن الدولة المصرية أعطت للمرأة مكانتها التي تستحقها وكفلت لها حقوقها على كل المستويات.

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور مصطفى رفعت نجلاء عباس مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية كنموذج للمرأة الملهمة ؛تقديراً لدورها وعطائها، مؤكدا أن كل الكوادر النسائية بالمجلس تستحق التقدير والتكريم وأن هذا الاحتفال سيظل مناسبة سنوية نحرص عليها للتعبير عن الامتنان والشكر لكل سيدة مصرية تبذل قصارى جهدها لخدمة أسرتها وعملها ووطنها.

ومن جانبهن عبرن سيدات المجلس الأعلى للجامعات عن تقديرهن لهذا الاحتفال.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية الجماعية.