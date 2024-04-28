أمريكا: محكمة اتحادية تسقط دعوى قضائية بشأن مدفوعات الرعاية الصحية المنزلية

أسقطت محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، بسبب نظام دفع متنازع عليه أدى إلى خفض التعويضات لآلاف من وكالات الرعاية الصحية المنزلية منذ تنفيذه في عام 2020.

وقضت المحكمة الجزئية لمنطقة كولومبيا العاصمة في رأي توضيحي في 26 أبريل، بأن المدعين في دعوى الرابطة الوطنية للرعاية المنزلية ورعاية المحتضرين فشلوا في استخدام كل السبل القانونية الإدارية المتاحة لهم لأنهم "تخطوا العملية التي تتيح للوكالة البحث عن استعراض قضائي مُعجّل"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبسبب ذلك، ستؤيد المحكمة "طلب الحكومة الاتحادية للحصول على حكم عاجل".

وفي رفض طلب الرابطة الخاص بإصدار حكم عاجل، جاء في رأي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تريفور مكفادين أن "أعضاء الرابطة رفعوا دعوى قضائية بعد الوصول إلى الخطوة الثانية" من عملية من خمس خطوات لاستئناف تعويضات الرعاية الطبية.

وكتب مكفادين: "كان بإمكان أعضاء الرابطة الاستفادة من عملية المراجعة القضائية المعجلة، وليس لديها" أي مبرر "لفشلها في القيام بذلك".