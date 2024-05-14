الأونروا: 450 ألف شخص نزوحوا قسرا من مدينة رفح

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، عن أن 450 ألف شخص نزحوا قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الجاري .

وقالت "الأونروا" ، في منشور على حسابها بمنصة "إكس" اليوم ، إن "الشوارع خالية في رفح مع استمرار هروب العائلات بحثًا عن الأمان".

وأكدت أن "وقف إطلاق النار الفوري هو الأمل الوحيد".

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح، يوم الإثنين قبل الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 5ر1 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وكانت "الأونروا" أفادت في وقت سابق بأن أكثر من 150 ألف امرأة حامل تواجه ظروفاً صحية رهيبة ومخاطر صحية وسط النزوح والحرب في غزة .

وقالت "الأونروا" ، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن"