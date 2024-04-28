مدرب دريمز: قلة التركيز سبب الخسارة أمام الزمالك

اكد عبد الكريم زيتو المدير الفني لدريمز الغاني، أن قلة التركيز أمام الزمالك هي ما تسببت في خسارة فريقه بثلاثية مؤكدا انه لا يلوم اللاعبين على النتيجة رغم الخروج من البطولة.

وكان الزمالك تأهل لنهائي الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إياب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية.

وقال عبد الكريم زيتو عقب المباراة: " لعبنا أمام الزمالك من أجل الفوز، ولكننا فشلنا في صناعة الفرص في الشوط الأول، واستقبلنا هدفين صعبت من موقفنا".

وأضاف: " لا ألوم اللاعبين على النتيجة فنحن نبني فريق للمستقبل، أنا سعيد من اجل فريقي وأشكرهم على ما قدموه، هناك الكثير من الدروس المستفادة من المباراة وسنبني على ما انتهينا اليه في هذا اللقاء".