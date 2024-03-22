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تقرير: انفجار وإطلاق نار في مركز تجاري بضواحي موسكو

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 8:34 م

أعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء اليوم الجمعة، دوى انفجار سمع في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفق موقع قناة "روسيا اليوم".

وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري، فيما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

وأفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف. وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مكان الحادث.

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