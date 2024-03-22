قطر والإمارات تدينان تفجير قندهار جنوبي أفغانستان

أدانت الإمارات وقطر، اليوم الجمعة، بشدة الانفجار الذي وقع في إقليم قندهار، جنوبي أفغانستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، "أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الإرهابي وهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، وفقا لوكالة أنباء (وام) الإماراتية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في قندهار بجنوب أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، وفقا لوكالة أنباء (قنا) القطرية.

وعبرت الوزارة عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ووقع الانفجار، أمس الخميس، قرب موقع قريب من قيادة شرطة طالبان في قندهار.

وفي بيان عن الحادث، قالت وزارة داخلية طالبان إنه في تفجير انتحاري أمام بنك كابول بقندهار، قتل وجرح "العديد من المواطنين"، دون الإفصاح عن أي أرقام دقيقة بشأن الضحايا.

من جهة أخرى، قالت مصادر في مستشفى مرويس بإقليم قندهار إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

غير أن وزارة داخلية طالبان قالت في بيان إن الانفجار "نفذه الخوارج". وعادة ما تشير طالبان إلى تنظيم داعش باسم "الخوارج".

كان داعش والجبهة الوطنية لمجموعة المقاومة الأفغانية قد أعلنا في السابق المسئولية عن الكثير من هذه الهجمات.