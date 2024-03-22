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منتخب اليد يتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية

علي البحيري
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 11:46 م

توج منتخب مصر لكرة اليد بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية 2024، الجارية في غانا، بعد الفوز على الكونغو بنتيجة 33-32، في المباراة النهائية من البطولة المقامة خلال الفترة من 8 إلى 24 مارس الجاري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب اليد بنتيجة 19-14، بعدما نجح «الفراعنة» في توسيع الفارق في آخر 6 دقائق، بعدما كان نقطة واحدة، بنتيجة 15-14 لصالح المنتخب الوطني.

بدأ منتخب الكونغو في العودة من جديدة، وقلص الفارق لنقطتين، بنتيجة 31-29 قبل النهاية بـ6 دقائق، لتشتعل الأجواء في الدقائق الـ6 المتبقية، وسط سعي منتخب مصر للحفاظ على التقدم والفوز، إلا أن المنتخب الكونغولي قلص الفارق لنقطة في آخر 55 ثانية، وأصبحت النتيجة 33-32، إلا أن «الفراعنة» نجحوا في المرور دون أزمات.

وافتتح منتخب مصر لكرة اليد مشواره في البطولة بالفوز على مالي 49-16، ثم توجو 54-22، قبل الفوز على نيجيريا بنتيجة 27-24، ليتصدر مجموعته ويصل للدور نصف النهائي، قبل الفوز على بنين 38-27 في الدور نصف النهائي.


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