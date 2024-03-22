 الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي كله إدانة العمل الإرهابي في كروكس سيتي هول - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي كله إدانة العمل الإرهابي في كروكس سيتي هول

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 9:47 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 9:54 م

دعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي، بأسره إلى "إدانة العملي الإرهابي" في المركز التجاري "كروكس سيتي هول " بضواحي موسكو، الذي وقع مساء اليوم الجمعة، وفق موقع قناة "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن إطلاق النار وقع اليوم في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح ثلاثة أشخاص على الأقل النار، فيما وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة. وعلم فيما بعد أن حريقا اندلع في المبنى.

وتشير الأنباء الواردة إلى سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور، وفق "روسيا اليوم". 

وقدم عمدة موسكو سيرجي سوبيانين التعازي لأهالي ضحايا الهجوم مساء الجمعة.

وكتب سوبيانين في منشور على حسابه الرسمي على "تلجرام": "وقعت في المركز التجاري "كروكس سيتي هول" مأساة رهيبة، أقدم التعازي لذوي الضحايا".


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