تركيا تحجب حسابات على إكس وسط اتهامات لماسك بالانحياز لأردوغان

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حجبت السلطات التركية ما لا يقل عن 85 حسابا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وسط احتجاجات في البلاد عقب احتجاز عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وفقا لجهات مراقبة الإنترنت ووسائل إعلام محلية.

ووفقا لمبادرة إنجيلي ويب التركية التي ترصد الرقابة على الإنترنت، فإن الحسابات المحظورة تشمل مجموعات نسائية وطلابية بارزة تنتقد إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتقد خبير القانون السيبراني يامان أكدينيز اليوم السبت هذه التطورات، متهما مالك منصة إكس إيلون ماسك، بالاستجابة لطلبات السلطات التركية بحظر الحسابات.

وقال أكدنيز، إن المنصة "تفرض رقابة تعسفية على مئات الحسابات التابعة للطلاب والمجتمع المدني".

وتأتي حملة حجب الحسابات في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع عبر أنحاء البلاد منذ احتجاز إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي.

وتلقي المعارضة باللائمة على وسائل الإعلام التقليدية، التي يسيطر عليها أردوغان إلى حد كبير، في تجاهل تغطية الاحتجاجات.

وأفاد موقع ميديا سكوب الإخباري المحلي اليوم السبت بأن قناة إن تي في المؤيدة للحكومة قطعت خطابا مباشرا لأوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حيث انتقد التغطية الإعلامية المؤيدة للحكومة.