سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل رئيس الأمن في المنتجع الساحلي الشهير تولوم، الواقع على ساحل الكاريبي المكسيكي، في عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة، وفقا لما أعلنته السلطات.

وأفادت وزارة الأمن في ولاية كوينتانا رو المكسيكية بأن مسلحين على دراجة نارية أطلقوا النار على خوسيه روبرتو رودريجيز وحارسه الشخصي مساء الجمعة.

وأسفرت المواجهة عن مقتل أحد المهاجمين أيضا، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن رودريجيز أصيب بست رصاصات، وتوفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

ويُعد منتجعا تولوم وكانكون من أكثر الوجهات السياحية شعبية في المكسيك.

ورغم أن منطقة ريفييرا مايا كانت بمنأى عن العنف الذي تشهده أجزاء أخرى من البلاد، إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة اشتباكات دموية متفرقة.