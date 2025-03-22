قصف إسرائيلي يستهدف قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه قصف قاعدتين عسكريتين وسط سوريا، إحداهما في مدينة تدمر، وذلك بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع غارات جوية إسرائيلية على المطار العسكري في المنطقة.

وجاء في بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية ضربت مؤخرا قدرات عسكرية استراتيجية متبقية في القاعدتين العسكريين السوريتين في تدمر وتيفور وهي قاعدة طياس الجوية على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب تدمر، وفق وكالة فرانس برس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنّت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص.

وأضاف المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ولديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أنَّ أربع ضربات على الأقل أصابت المطار الذي تنتشر فيه قوات تابعة للإدارة السورية الجديدة.

ومنذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام السابق في سوريا.

وتقول إسرائيل إنها تريد منع ترسانة الأسلحة للجيش السابق من الوقوع في أيدي السلطات الجديدة بالنظر إلى ماضي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الذي وصفته وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه «ذئب في ثياب حمل».

وانتشر الجيش الإسرائيلي، أيضًا في المنطقة منزوعة السلاح بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية، انطلاقا من الجزء من الهضبة الذي احتلته إسرائيل منذ عام 1967 وضمته في عام 1981.

وفي 23 فبراير، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بجعل جنوب سوريا "منزوع السلاح"، وأشار إلى أن بلاده لن تتسامح مع نشر الحكومة السورية الجديدة قوات إلى الجنوب من العاصمة دمشق.

وكانت الخارجية السورية قد نددت الثلاثاء بغارات إسرائيلية استهدفت محافظة درعا (جنوب) في اليوم السابق، معتبرة أنها عمل عدواني يستهدف استقرار سوريا.

وأضافت أن هذه الهجمات المتعمدة، التي تنفّذ بدون أي مبرر، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.