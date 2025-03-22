إطلاق نار كثيف بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية غرب رفح الفلسطينية

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف، بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية، غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسلو الشبكة أن آليات الاحتلال تطلق النار شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، تزامنا مع استهدافات لمنطقة الشيماء ببيت لاهيا شمالاً.

وأشارت كذلك إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة «كواد كابتر» تطلق نيرانها، بالتزامن مع قصف مدفعي شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

عاجل| إطلاق نار كثيف بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية غرب رفح جنوب قطاع غزة. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 22, 2025

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.