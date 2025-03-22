الجيش الأوغندي يقتل 242 متمردا في شرقى الكونغو الديمقراطية

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أعلن الجيش الأوغندي، اليوم السبت، أنه قتل 242 متمردا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عملياته الأخيرة.

وأفاد الجيش بأن ميليشيا تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو" مقاطعة إيتوري هاجمت وحدات أوغندية في قرية فاتاكي، لكنها تعرضت للرد وتم صدها.

وقُتل جندي أوغندي واحد خلال الاشتباكات. وأكدت مصادر محلية وقوع القتال، مشيرة إلى العثور على جثث العديد من المتمردين خلال الأيام الماضية.

وينتشر الجيش الأوغندي في المنطقة بشرقى الكونغو لمنع انتشار متمردي جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة الفارين من هجوم عسكرى .

ويشهد شرقى الكونغو صراعا بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تتناحر على النفوذ في المنطقة الغنية بالموارد. كما تُستخدم غاباتها كملاذ للمليشيات القادمة من الدول المجاورة.

وتحد مقاطعة إيتوري من الشمال مقاطعة كيفو الشمالية، التي باتت تخضع بشكل كبير لسيطرة ميليشيا "إم 23" المدعومة من رواندا.