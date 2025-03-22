بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بالعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة

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دعت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة على الفور، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث: «ندعو إسرائيل إلى إعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الماء والكهرباء وضمان توفير الرعاية الطبية والإجلاء الطبي المؤقت وفقا للقانون الإنساني الدولي»، وفق وكالة رويترز.

وطالب البيان أيضا حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

واستأنفت إسرائيل حربها على غزة، وسط غارات مكثفة على مختلف مناطق القطاع، بجانب قصف مدفعي في أرجائه.