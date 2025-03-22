تراجعت صادرات مصر من للعسل الأسود بنسبة 39.5% خلال عام 2024؛ لتسجل 40.95 مليون دولار، مقابل 67.66 مليون دولار خلال عام 2023، بانخفاض قيمته 26.72 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب نشرة الإحصاء، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، انخفضت صادرات من العسل الأسود خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 23% ليصل 5.40 مليون دولار، مقابل 7.02 مليون دولار خلال ديسمبر 2023، بتراجع قيمته 1.61 مليون دولار.

وبحسب نشرة الإحصاء، قفزت قيمة جملة صادرات السلع الغذائية بنسبة 11.1%؛ لتسجل 5.23 مليار دولا مقابل 4.71 مليار دولار.

كما ارتفعت جملة صادرات السلع الزراعية خلال عام 2024؛ لتسجل 4.13 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.78 مليار دولار خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع 9.3%.

وزادت إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2024، بنسبة 5.4% ليسجل نحو 44.85 مليار دولار، مقارنة بـ42.55 مليار دولار خلال العام السابق 2023.

واحتلت إيطاليا، المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر، خلال عام 2024، بـ3.38 مليار دولار بزيادة 3.9%، يليها السعودية بـ3.36 مليار دولا، بزيادة 25.9%، ثم تركيا بقيمة 3.32 مليار دولار وبنسبة تراجع 8.8%، والإمارات بـ3.27 مليار دولار بارتفاع 47%، وأمريكا بـ2.25 مليار دولار بارتفاع 12.8%.