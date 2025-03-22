3 شهداء بقصف إسرائيلي على شمال غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي قرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بيت لاهيا وأم النصر شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن عددا من الإصابات وصل إلى مستشفى الإندونيسي، إثر إطلاق مدفعية الاحتلال قذيفة اتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط موقع فلسطين مقابل أبراج الندى شمال القطاع، ومخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49747 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113213 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.