جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي

أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي العميد يحيى سريع، عن «استهداف مطار بن جوريون في يافا المحتلة» (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين2» ، مؤكدا أن العملية «حققت الهدف بنجاح».

وقال في بيان له، إنَّ العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة، محذرًا شركات الطيران من أن مطار بن جوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وأضاف أن سلاح الجو المسير التابع للحوثيين نفذ عملية عسكرية استهدفت عددًا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن.

وأشار إلى شن الولايات المتحدة عددا من الغارات التي وصفها بالفاشلة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، في محاولة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعليق الرحلات الجوية في مطار بن جوريون بتل أبيب، بعد تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي قادم من اليمن.