وكيل وزارة الصحة بالمنيا يتفقد مستشفيات مغاغة والعدوة ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين

أجرى الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية موسعة لمتابعة المنظومة الصحية والاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، شملت مستشفى مغاغة العام، ومستشفى العدوة المركزي، ووحدة الشيخ زياد بمغاغة.

​وشهدت الجولة عدة قرارات وتحركات هامة، أبرزها: الاطمئنان التام على تواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر كافة الأدوية، المستلزمات الطبية، والأمصال للتعامل مع أي حالات طارئة، والتوجيه الفوري بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين لتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة دون تأخير.

كما عقد وكيل الوزارة لقاءً مباشرا مع مجموعة من المواطنين داخل المستشفيات للاستماع لآرائهم والوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية، مع العمل على حل وتذليل أي عقبات على الفور.

وخلال الجولة قام وكيل الوزارة بتكليف حازم لمدير إدارة مغاغة الصحية بالمتابعة المستمرة للوحدات التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين والمقصرين لضمان انضباط العمل.

وفي لفتة طيبة، وجه وكيل وزارة الصحة خالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات، على مجهوداتهم وتفانيهم لخدمة المرضى.