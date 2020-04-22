بيكهام يطرح مبادرة لجمع أموال لمكافحة فيروس كورونا

أطلق النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام مبادرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث دعا مشجعيه ومحبي الساحرة المستديرة للعب مباراة كرة القدم خماسية ضده من أجل جمع الأموال لدعم جهود الإغاثة في مواجهة الفيروس اللعين.



ونشرت شبكة (سكاي سبورتس) الرياضية على موقعها الألكتروني اليوم الأربعاء مقطع فيديو لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، أعلن خلاله تلك المبادرة.



وقال بيكهام "أردت أن أخبركم بأنني سأنضم إلى بعض أصدقائي العظماء في دعم حملة مذهلة. سأشارك في كل شيء في تحدٍ لجمع الأموال التي تشتد الحاجة إليها للتخفيف من أضرار فيروس كورونا".



وأضاف بيكهام "هناك الكثير من العائلات التي تضررت من هذا الوضع الرهيب، وتكافح من أجل العثور على المال من أجل الغذاء ونريد دعم بعض الجمعيات الخيرية الرائعة التي تقوم ببعض الأعمال الرائعة كل يوم في ظل هذه الظروف الصعبة".



وأوضح بيكهام "مع عائلتي في فريق إنتر ميامي الأمريكي، أريد أن أقدم لكم فرصة الفوز بتجربة فريدة من نوعها. ستلعب أنت وأربعة من أصدقائك ضد فريقي المكون من خمسة لاعبين في منشأة تدريب إنتر ميامي الجديدة الجميلة".



وتابع "عقب المباراة، سنتناول الغداء معًا، وبعد ذلك ستتم دعوتك لمشاهدة مباراة إنتر ميامي معي وصديقي الجيد خورخي ماس".



واختتم بيكهام حديثه قائلا "ستحصل على جولة لكبار الشخصيات في ملعبنا لمشاهدة المرافق المدهشة التي قمنا ببنائها لنادينا الجديد. ميامي هي مكان خاص للغاية وأنا أعلم أنها ستكون تجربة رائعة."