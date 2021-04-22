الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الكيلة -في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس- إنه تم تسجيل 2360 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 90%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 153 مصابًا في غرف العناية المكثفة بينهم 37 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 462 مصابًا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس، أكدت وزيرة الصحة أن عددهم الإجمالي بالضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167 ألفا و711 شخصا بينهم 38 ألفا و643 شخصا تلقوا جرعتي اللقاح.