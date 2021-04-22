أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على المواصفات الفنية للشهادة الرقمية الخضراء

بعد شهر واحد من اقتراح المفوضية الأوروبية بإطلاق شهادة رقمية خضراء، وافق ممثلو الدول الأعضاء في شبكة الصحة الإلكترونية التابعة للاتحاد الأوروبي على المبادئ التوجيهية الخاصة بالمواصفات الفنية الرئيسية لتنفيذ هذه الشهادة التي تهدف إلى تسهيل الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي خلال أزمة كورونا.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تعد حاسمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك يتم تشجيع الدول الأعضاء على نشر الحلول التقنية اللازمة على المستوى الوطني، حيث ترى المفوضية أنه من المهم المضي قدمًا في العمل على التنفيذ الفني لهذه الشهادة، بالتوازي مع العملية التشريعية الجارية، لضمان نشر الشهادات الرقمية الخضراء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2021.

وتغطي المواصفات الفنية المتفق عليها هيكل البيانات وآليات التشفير، بما في ذلك رمز الاستجابة السريعة، والذي سيضمن إمكانية قراءة جميع الشهادات، سواء كانت رقمية أو ورقية، والتحقق منها عبر الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق قال تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: " اليوم يمثل علامة فارقة لإنشاء البنية التحتية للشهادة الرقمية الخضراء على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر هذه المبادئ التوجيهية، التي تم اعتمادها بالإجماع من قبل الخبراء الوطنيين، التزام الدول الأعضاء واستعدادها، وستزودهم بالمواصفات اللازمة للتنفيذ السريع. من جانب المفوضية، سنكون مستعدين بحلول 1 يونيو القادم لتواصل الدول الأعضاء، وهذا يضمن لنا أن النظام سيكون متوافرا بحلول موسم الصيف. ونحن على استعداد لدعم الدول الأعضاء في جهودها لبدء البنية التحتية التقنية اللازمة في أقرب وقت ممكن".

وأضافت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء “هذه خطوة مهمة نحو جعل الشهادات الرقمية الخضراء حقيقة للمواطنين بحلول الصيف. فمع التطعيمات التي يتم إجراؤها بوتيرة متزايدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فإننا نعمل بلا كلل مع الدول الأعضاء حيث أننا التزمنا بإنشاء هذه البنية التحتية في إطار زمني طموح، إنها ضرورية لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة الوباء مع السماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في حرية التنقل بطريقة منسقة وآمنة ".

من جانبه قال ديدييه رايندرز، المفوض الأوروبي لشؤون العدل "هذه خطوة مهمة في نشر الشهادات الرقمية الخضراء. في الأسبوع الماضي، رحبنا بتبني المجلس الأوروبي للتفويض بالمفاوضات، ونتطلع الآن إلى التصويت الأسبوع المقبل في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي. نحن نسير على الطريق الصحيح نحو هدفنا المتمثل في الحصول على الشهادة بحلول شهر يونيو - لتمكين الأوروبيين من السفر بأمان هذا الصيف مع الحد الأدنى من القيود".

يذكر أنه في 17 مارس الماضي اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا تشريعيًا ينشئ إطارًا مشتركًا للشهادة الرقمية الخضراء لتسهيل حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، وفي 14 أبريل الجاري اعتمد المجلس الأوروبي تفويضه لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن هذا المقترح. ومن المتوقع أن يتم التصويت في البرلمان الأوروبي قريبًا.