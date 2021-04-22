المقاصة: سعر باسم مرسي لا يقل عن 40 مليون جنيه

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن نية فريقه لعرض مهاجمه الدولي باسم مرسي بسعر لا يقل عن 40 مليون جنيه، على طريقة فرج عامر رئيس سموحة.

كما أوضح أنه يقدم أداءً راقيًا مع مصر المقاصة حتى الآن، ويتوقع له أن يكون هدافًا لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لافتا إلى أن نادي مصر المقاصة اشتراه بمليون جنيه فقط وأثبت جدارته مع الفريق حتى الآن.

وقال سليم في تصريحات إذاعية: "باسم مرسى سيحصل على لقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم، وسوف نبيعه على طريقة فرج عامر رئيس سموحة بـ 40 مليون جنيه، لقد تعاقدنا معه مقابل مليون جنيه بعد رفض الزمالك التعاقد معه، وأعلم أنه كان قريباً من العودة للزمالك قبل التعاقد معنا".