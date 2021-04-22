«قومي المرأة» بالمنيا يدرب عددا من الفتيات على المهن بقرى «حياة كريمة»

نظم المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لعدد من الفتيات والسيدات من قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتدريب على المهن والحرف المختلفة.



وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاستمرار في تنظيم أعمال التدريب على التفصيل والخياطة؛ لتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة، إنه تم تدريب عدد من الفتيات بقرية جريس بمركز أبوقرقاص، حيث تضمن التدريب أعمال النوال والخياطة.



وأشادت بجودة وكفاءة الأعمال المنتجة من المتدربات، كما تم عرض المنتجات بالمقر الرئيسي للمجلس القومي للمرأة بالمنيا، بدءً من يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، ولمدة 4 أيام.