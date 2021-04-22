فلسطين: 4 وفيات وإصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم، لترتفع الوفيات إلى 397 حالة، والإصابات إلى 13 ألفا و326 حالة بعد تسجيل إصابة في اليونان.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الخميس/ - أن سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 حالات، فيما سجلت 15 إصابة سابقة.

وأكدت سفارة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 15 حالة، كما سجلت سفارة فلسطين لدى ألمانيا حالة وفاة أخصائي الطب النووي ليرتفع الإجمالي إلى حالتين وفاة.

وأوضحت سفارة فلسطين لدى الهند أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس للمسؤول الإداري والمالي في السفارة، فيما سجلت إصابة سابقة، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من خلو طاقم السفارة من الفيروس.

ولفتت سفارة فلسطين لدى اليونان إلى إصابة أحد موظفي السفارة بالفيروس، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليًا للحجر المنزلي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بين جاليتنا إلى 5 حالات، حيث أغلقت السفارة مقرها بدءًا من الثلاثاء 20 أبريل الجاري وحتى الجمعة المقبل، ويتم متابعة العمل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، للتأكد من خلو جميع موظفيها من الفيروس.