إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي

أكد الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

ونقلت إذاعة "كان" ووكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أبو قرينات في النقب بالقرب من ديمونا، ويجري التحقيق في التفاصيل.

وأكد مراسل لوكالة "رويترز" سماع دوي انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن أبو قرينات سماع صوت انفجار قبل دقائق من رسالة النصية التي أرسلها الجيش الإسرائيلي، بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الحديث يدور عن "حدث غير عادي".

وبشكل عام تنطلق مثل هذه الصافرات للتحذير من الهجمات الصاروخية.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان في القدس بسماع دول انفجار قوي في المدينة ومحيطها.