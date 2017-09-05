وزارة الدفاع الإسرائيلية: نحقق في فشل عملية اعتراض الصاروخ

"رويترز" عن مصادر استخباراتية: إسرائيل وسعت ضرباتها ضد مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ في سوريا

بعد ساعات من شن جيش الاحتلال الإسرائيلى، الخميس، غارات استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن إصابة 4 جنود سوريين وخسائر مادية، رداً على سقوط صاروخ فى صحراء النقب قرب مفاعل ديمونة النووى، فتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقيقا حول سبب فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ السوري، فيما اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن منظومة الدفاع الإسرائيلية "فشلت" بالتصدي للصاروخ السوري.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر مخابراتية غربية وإقليمية قولها إن إسرائيل وسعت بشدة ضرباتها الجوية على ما تشتبه بأنها مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا، مضيفاً :"لا نهتم بضرب كل الأهداف بسوريا إلا ذات الأثر الاستراتيجي".

وأوضحت المصادر أن إيران تنقل إلى سوريا مواد لصناعة صواريخ يصل مداها لمدن إسرائيلية، مضيفاً: نستهدف اختراق إيران للبنية التحتية العسكرية في سوريا.