 صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 12:03 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 12:03 م

يواجه نادي ليفربول فريق نوتيجهام فورست، اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق على تحقيق الانتصار الثاني تواليا، بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على ليدز يونايتد خارج ملعبه بستة أهداف مقابل هدف.

الفوز في مباراة اليوم يقرب ليفربول من الأدوار المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل سواء دوري الأبطال أو اليوروباليج، حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 47 نقطة من 13 فوز، 8 تعادلات و9 هزائم.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مباراة نوتينجهام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – كيرتس جونز – جوردان هندرسون

خط الهجوم: ديوجو – محمد صلاح – كودي جاكبو


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