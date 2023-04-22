قالت الفنانة زينة، إنها تحاول ترك ذكرى جيدة في الأشخاص القريبين منها، سيرًا على خطى والدها الراحل، منوهة أن شهر رمضان كان صعبًا بدونه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «رمضان من غير أبويا صعب أوي، إزاي اقعد على السفرة من غير أبويا، ومفيش حاجة في إيدي غير الدعاء».

ولفتت إلى أن والدها الراحل كان محبًا للطهي، رغم أنه يعمل كمهندس طيران، مشيرة إلى حرصه على طهي الطعام لهم؛ بسبب حبه لأولاده.

وذكرت أنها ورثت من والدها العديد من الأمور، بينها الحرص على إسعاد من حوله، معقبة: «في الأول كان عندي أنانية فظيعة، وعمري ما فكرت اللي حواليا عاوزين إيه، بعد وفاته بقيت أقول كلامه ومتأثرة بطريقة أكله، ومركزة هل اللي حواليا مبسوطين ولا لا».

وعن طقوسها في رمضان، أوضحت أن العام الجاري أتيحت أمامها فرصة أكبر لأداء العبادات، مستطردة: «في روحيانات أكثر أقوم أصلي وأقرأ قرآن وأتفرج على التليفزيون، حسبت إني حرة وبقالي سنين محستش الإحساس ده».

وأشارت إلى أنها ماهرة في طبخ العديد من الأكلات، بينها الدواجن رغم أنها لم تعرف طعمها، مختتمة: «عمري ما دقت فراخ في حياتي ومعرفش طعمها لكن بطبخها حلو أوي عشان ولادي وأصحابي يحبوها مني».