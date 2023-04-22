 حملات موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بالإسكندرية - بوابة الشروق
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حملات موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 11:54 ص

 

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات موسعة بالأحياء للتصدي لأعمال البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة البناء المخالف، لمنع استغلال أجازة عيد الفطر المبارك لبناء منشآت مخالفة، وتماشيا مع جهود الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض القانون.

وأوضح حي وسط، أن وحدة المتغيرات المكانية بالحي رصدت أعمال بناء على أرض زراعية بقرية ابيس الثامنه التحرير جزء 5 حوشة 1، عبارة عن بناء أسوار بالطوب الأبيض بارتفاع 3 أمتار على مساحة 60 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة ولتحقيق الانضباط وردع المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقتي "قرطبة ونجع الصعايدة" بنطاق حي ثان العامرية، وبناء مخالف بمنطقتي "الطريق الدولي وسيدي بشر قبلي" بدائرة أول المنتزه والتحفظ على كمية من مواد وأدوات البناء.


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