وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، على المخابز والأسواق والمحال والثلاجات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم السبت، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بناحية دمنهور أسفرت عن تحرير 16 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي: ضبط 5 مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و5 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، و6 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وعدم إعطاء بون صرف.

وبمركزي الدلنجات وايتاى البارود، جرى تحرير 12 محضرا متنوعا على النحو التالي: ضبط 3 مخابز بناحية الدلنجات لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 و25 و26 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر، ومخبز تصرف في كمية من الدقيق البلدي المدعم قدرها 7 شكائر عن طريق بيعهم بالسوق السوداء؛ لتحقيق ربح غير مشروع، و3 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، و3 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتمكنت الحملة، من ضبط مخبز بإيتاي البارود جمع 120 بطاقة تموينية؛ لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.