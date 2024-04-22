الرئيس الألماني يزور تركيا ويلتقي بالمعارضة وأردوغان

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها زعيم المعارضة وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد غد الأربعاء في أنقرة.

وينظر إلى إمام أوغلو، الذي تمكن مؤخرا من البقاء في منصبه، على أنه أمل المعارضة ومرشح محتمل في المستقبل على منصب الرئيس. ومن المقرر أن يلتقيه شتاينماير بعد وقت قصير من وصوله اسطنبول اليوم الاثنين.

ويعتزم شتاينماير خلال زيارته تكريم إنجازات العديد من الأتراك الذين سافروا إلى ألمانيا منذ ستينيات القرن الماضي باعتبارهم "العمال الضيوف". وقدموا مساهمة كبيرة في إعادة بناء اقتصاد البلاد ونجاحها.

وفي عام 1961، وقعت حكومتا بون - عاصمة ألمانيا الغربية في ذلك الوقت - وأنقرة اتفاقية توظيف العمال. وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فقد قدم حوالي 876 ألف شخص من تركيا إلى ألمانيا بموجب هذا الاتفاق.

ويعيش في ألمانيا حاليا ما يقرب من 3 ملايين شخص من أصول تركية. وقال شتاينماير قبيل زيارته: "هذه القصص جزء من هوية بلادنا".

ومن المقرر أن تبدأ زيارة الرئيس الألماني التي تستغرق ثلاثة أيام من محطة سكة حديد سيركيسي التاريخية في إسطنبول، التي انطلق منها العديد من الأتراك باتجاه ألمانيا، حيث يعتزم أن يلقي كلمة.

ويرغب شتاينماير أيضا في زيارة المنطقة التي تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير 2023، الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص، بحسب الأرقام التركية. كما قتل عدة آلاف في جارتها سوريا.

وفي ذلك الوقت، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم 238 مليون يورو (254 مليون دولار) كمساعدات مرتبطة بالزلزال إلى تركيا وسوريا.