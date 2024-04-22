بيلينجهام يفوز بجائزة لوريوس لأفضل اكتشاف في عام 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، بجائزة لوريوس العالمية لأفضل اكتشاف في عام 2024.

وتم تكريم النجم الإنجليزي بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى جانب الصربي المُخضرم نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس.

وحصد بيلينجهام جائزة لوريوس العالمية كأفضل اكتشاف لعام 2024.

وقاد بيلي فريق ريال مدريد لحسم الكلاسيكو على حساب الجار برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/24.

وخاض البالغ من العمر 20 عامًا 36 مباراة بقميص الريال في كافة المسابقات بالموسم الجاري، وأحرز خلالهم 21 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.