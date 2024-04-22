انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وهيئة الدواء المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية وعمداء كليات الصيدلة من 37 جامعة مختلفة.

حيثُ شارك كل من الدكتور حاتم ستين، والدكتور محمود عثمان، والدكتورة دعاء كامل، والدكتور حازم طارق، والسيد عمرو عطالله، وأستاذ حسام الإمام، والسيد محمود عثمان، والسيد محمد عنتر، والسيد علي جيلاني في النسخة الثانية من هذا المؤتمر.

وتكمن أهمية المؤتمر في مناقشة أهم الأنشطة والأعمال المختلفة التي تتم تحت إشراف الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، والذي قد تأسس عام 1982 ويضم أكثر من 37 كلية من كليات الصيدلة في مصر بهدف خدمة المجتمع والطالب الصيدلي.

وتتمثل تلك الأعمال في:

- الحملات التوعوية في مختلف الأمراض وحملات التبرع بالدم والمبادرات والحملات الإنسانية مثل حملة "غيث".

- المؤتمرات والندوات العلمية في مجالات الصيدلة المختلفة.

- برنامج التبادل الطلابي الذي يوفر الفرصة لطلاب الصيدلة للحصول على تدريب في أكثر من 90 دولة.

يعقد المؤتمر يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2024 بقاعة فندق توليب جاردز بمدينة نصر وسنتشرف بوجود ممثلين من شركة نيرهادو وشركة يوتوبيا وهيئة الرعاية وهيئة الدواء و سوق الدواء ومبادرة السكر بره.

بجانب ذلك سيتم تسليط الضوء على مستقبل الصحة والتحديات التي تواجهها، وأيضًا مناقشة المشاكل التي تواجه مهنة الصيدلة في مصر وكيفية التغلب عليها.