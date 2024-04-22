بايدن يبلغ زيلينسكي أن المساعدات ستتدفق بمجرد تصويت مجلس الشيوخ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن إدارته ستتحرك سريعا لتوزيع المساعدات الأمنية إذا صوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للموافقة على حزمة المساعدات التي تشمل 61 مليار دولار لكييف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيت الأبيض قوله في بيان، إن بايدن قال خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع زيليسنكي إن الولايات المتحدة تهدف إلى شحن المساعدات الخاصة بساحة المعركة والدفاع الجوي بسرعة.

وقال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي إن الإدارة بدأت بالفعل في إعداد حزمة يمكن أن تتوجه إلى أوكرانيا بمجرد أن يوقع الرئيس مشروع القانون ليصبح قانونا.

وخسرت أوكرانيا مساحات من الأراضي خلال محاولاتها التصدي للقوات الروسية الغازية في الأشهر الأخيرة بسبب توقف المساعدات العسكرية الأمريكية.

وكافح رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتجاوز المعارضة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا من بعض المتشددين في الأغلبيته الجمهورية الضئيلة.

وحتى مع تقديم المساعدات الأمريكية الإضافية المتوقعة، فقد تمر أسابيع قبل أن تصل المساعدات الجديدة بالفعل إلى الخطوط الأمامية.

ومع ذلك، قال زيلينسكي أمس الأحد إن المساعدات "سوف تقوي حقا القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين ناقشا أيضا المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الحرب.