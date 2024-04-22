قالت السلطات إن تايوان تعرضت صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لزلزالين بلغت قوتهما 3ر6 و 0ر6 درجة ، بعد سلسلة من الهزات الأصغر في اليوم السابق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال الذي بلغت قوته 3ر6 درجة وقع في الساعة 0232 صباحا (1832 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) على عمق 5ر5 كيلومتر. وكان مركز الزلزال على بعد نحو 2ر17 كيلومتر جنوب غرب مجلس مقاطعة هوالين في شرق تايوان.

وقد سبقه زلزال بلغت قوته 6 درجات في الساعة 0226 صباحا على عمق 10 كيلومترات.

وشعر السكان في العاصمة التايوانية تايبيه بالزلازل بقوة.

وابتداء من مساء اليوم الاثنين ، تعرضت تايوان لعشرات الزلازل الضحلة المتمركزة حول هوالين ، ومن بينها هزة بقوة 9ر5 درجة.

وفي 3 أبريل ، ضرب زلزال بقوة 2ر7 درجة الدولة الجزيرة ، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وعثر على أخر جثة لضحية في 13 أبريل في مقلع للصخور في مدينة هوالين الشرقية قرب مركز الزلزال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الزلازل الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الإطفاء الوطنية في صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.