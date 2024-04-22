إصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة في الدقهلية

أصيب عاملان في محافظة الدقهلية بكسر في العمود الفقري، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بقرية البساتين مركز أجا، وجرى نقلهما إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بورد بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالي قرية البساتين دائرة المركز بسقوط عاملين بناء من أعلى سقالة أثناء عملهما.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط شخصين عمال من أعلى سقالة من ارتفاع حوالي 3 أمتار، وبالفحص تبين إصابة كل من "محمد.م، 32 عامًا"، ومقيم بالسنبلاوين، وتبين إصابته بكسر بالعمود الفقري، و"علي.ر، 22 عامًا"، ومقيم أيضاً بالسنبلاوين، مصاباً بكسر بالعمود الفقري.

وجرى نقلهما إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.