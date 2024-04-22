تثبيت أسعار الفائدة الأولية في الصين

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 45ر3% دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 95ر3%، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقاط أساس إلى 95ر3%، وهو أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).