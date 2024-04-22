نيويورك تايمز: إسرائيل تخلت عن خطط لشن هجوم أوسع على إيران إثر ضغوط من أميركا والحلفاء

قال مسئولون إسرائيليون كبار لصحيفة لنيويورك تايمز يوم الاثنين إن إسرائيل تخلت عن خطط لشن هجوم أوسع على إيران بعد ضغوط دبلوماسية من الولايات والحلفاء.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن القادة الإسرائيليين بحثوا ضرب عدة أهداف عسكرية في أنحاء مختلفة من إيران بما في ذلك قرب العاصمة طهران.

وأكدوا لنيويورك تايمز أن إسرائيل أطلقت عددا محدودا من الصواريخ من طائرات تمركزت على بعد مئات الكيلومترات غربي إيران بدلا من إرسال مقاتلات لمجالها الجوي، كما أرسلت مسيرات صغيرة (كوداكوبتر) لإرباك الدفاعات الجوية الإيرانية.

وبحسب المسؤولين فإن إسرائيل سعت من خلال الهجوم إلى تأكيد امتلاكها القدرة على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوي أو حتى تفعيل منظومات دفاعها الجوي.

وذكرت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة مفادها أنها قادرة على ضرب منظومات الدفاع الجوي وسط إيران حيث يقع عدد من المنشآت النووية الكبرى.

وكشفت الصحيفة عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير موقفه بشأن الرد على إيران بعد اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن، شجعه خلاله على التعامل مع تصدي إسرائيل للهجوم الإيراني بنجاح باعتباره انتصارا لا يتطلب مزيدا من الرد وفقا لمسؤولين إسرائيليين وغربيين.