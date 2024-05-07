كشف الإعلامي محمد الليثي، عن تفاصيل أزمة مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، والتي تضمنت العديد من الكواليس والأسرار خلال الأيام الماضية بعد تفاقمها بشكل واضح عقب مباراة مازيمبي ببطولة أفريقيا.

قال محمد الليثى في تصريحات «إذاعية»:" الأزمة بدأت حينما أعترض أفشة بشكل علني على قرار كولر بعدم الدفع به في مباراة مازيمبي ، الأمر الذي أغضب المدير الفني وأستبعد اللاعب من مباراتي الإسماعيلي والجونة في الدوري".

أضاف:" هنا تدخل عدد من لاعبي الأهلي الكبار ومعهم خالد بيبو مدير الكرة بهدف احتواء الأزمة، وحرص محمد الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعة وكهربا على التحدث مع كولر للعفو عن أفشة".

تابع:" لم يتردد أفشة هو الأخر في تقديم اعتذار للمدير الفني السويسري وأكد أنه لم يكن يقصد التشكيك في حياديته بشأن اختيار اللاعبين ، وأن هدفه كان التعبير عن حماسه ورغبته في المشاركة مع الفريق".

أتم محمد الليثي:" أمام هذه الظروف قرر كولر العفو عن أفشة وضمّه لقائمة الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري على أن تبقى مشاركة اللاعب حسب رؤية المدير الفني وسير المباراة".