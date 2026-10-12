عراقجي يكشف تفاصيل اتصاله مع بن فرحان ويعرض وساطة إيران بين السعودية والحوثيين

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق حوار بين السعودية والحوثيين في اليمن، داعيا إلى تغليب الحل السياسي على المواجهة العسكرية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حسبما ذكر الوزير الإيراني على قناته بمنصة تليغرام.





وأفادت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، أن الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث التصعيد الأخير في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وفي منشوره على تليغرام، ذكر عراقجي أنه بحث مع نظيره السعودي، مساء الأحد، التطورات الجارية في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات، مؤكدا أن "الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيؤديان إلى زيادة تعقيد الوضع القائم".

وأعلن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة من شأنها إطلاق حوار بين الرياض والحوثيين والتوصل إلى تسوية سياسية.



ويأتي الاتصال وسط تصعيد أمني خطير شهدته السعودية خلال الأيام الأخيرة، إذ تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجمات متكررة، أسفر أحدها، السبت، عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، بحسب هيئة الطيران المدني السعودية.

كما استُهدف المطار مجددا الأحد، ما أدى إلى وقوع إصابات واندلاع حريق في إحدى صالاته.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، استهداف مطار الملك فهد الدولي في الدمام أيضا، مؤكدة بدء تقييم الأضرار وفحص سلامة المنشآت بالتنسيق مع الجهات المختصة.