الصين تدعو إسرائيل لوقف الهجوم على رفح وتجنب كارثة إنسانية

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دعت الصين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الثلاثاء، إن الصين تدعو إسرائيل إلى الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ووقف مهاجمة رفح.

وأضاف متحدث الخارجية الصينية، أنه يجب على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لتجنب كارثة إنسانية أكثر خطورة في قطاع غزة.

وأصبحت الأحداث والتطورات في جنوب قطاع غزة محور الاهتمام، بعد توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في مدينة رفح، وصولا إلى إعلان سيطرته على معبر رفح.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.