شوبير يحذر الأهلي من سيناريو مانشستر يونايتد

يرى الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليست سهلة على الإطلاق.

وتعادل الأهلي ذهابا مع مازيمبي في الكونغو دون أهداف، ليصبح مطالب بالفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للنهائي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "نتيجة 0-0 ليست الأفضل، لو كانت 1-1 أو 1-0 للأهلي كنت سأقول أن الأمور أسهل في العودة، وبنسبة 65% سيكون الأهلي هو المتأهل، لكن هذه النتيجة تحمل كل السيناريوهات".

وأضاف: "في كرة القدم لا شيء مضمون، مانشستر يونايتد مثلا كان متقدما بثلاثية نظيفة على كوفنتري سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم تعادلا 3-3 ليفوز بركلات الترجيح".

وواصل شوبير: "لكن أشعر أن هناك حالة من التركيز، ورب ضارة نافعة في خسارة الأهلي من الزمالك، لزيادة حالة التركيز والتأهب للمباراة، وسوف يستعيد الفريق العديد من المصابين".