عمرو أديب يشيد بمخابز فيصل وشبرا: أحلى رغيف بلدي شفته في حياتي

استعرض الإعلامي عمرو أديب، عينات اشتراها من المخابز الموجودة بمختلف المناطق على الهواء، وذلك لمتابعة مدى التزامها بتطبيق التوجيه الوزاري الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إذ استعرض الإعلامي الخبز السياحي والفينو الذي اشتراه الإعداد من مناطق: شبرا وحدائق الأهرام وفيصل.

وتغزّل الإعلامي برغيف الخبز البلدي المباع بمنطقة فيصل بسعر 2 جنيه، قائلًا: «أحلى رغيف شفته في حياتي، اللي عامله معلم والرغيف سخن لغاية دلوقتي، رغيف عالمي يعيش 4 و5 أيام، ده تحفة معمارية».

كما ثمن الرغيف المباع بـ2 جنيه في منطقة شبرا، مضيفًا: «رغيف لوكس ويشهي لو اتاكل لوحده، المخابز بتقدر وتعرف تعمل حاجات كويسة وطبعا هي توافيق وتباديل».

أما من منطقة حدائق الأهرام، فاستعرض الإعلامي رغيف فينو بسعر 1.5 جنيه، مؤكدًا أنه جيد ومناسب ويمكن تخزينه لعدة أيام في الثلاجة.

وأضاف: «رغيف فينو بـ1.5 جنيه جميل وحلو ومناسب هيقعد لبكرة الصبح ويقعد أيام لو اتحط في الثلاجة، بيتفتح كويس، لا فرولة ولا قرمشة».

وأعلنت وزارة والتموين والتجارة الداخلية، أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقًا للتوجيه الوزاري، الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا.



