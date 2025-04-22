البيت الأبيض: مبعوث ترامب يعتزم إجراء محادثات مع بوتين مجددا في موسكو

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص، ستيف ويتكوف، يعتزم زيارة موسكو هذا الأسبوع .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يجتمع حلفاء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا غدا الأربعاء لبحث خطة السلام.

وأعلنت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن عقد الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وكان ويتكوف تحدث إلى بوتين شخصيا من قبل عدة مرات، ودائما ما تحدث بشكل إيجابي عن الرئيس الروسي بشكل ملحوظ عقب المحادثات.

ولم يتضح ما إذا كان ويتكوف سيشارك في محادثات سلام بشأن أوكرانيا في لندن غدا الأربعاء. ومن المقرر أيضا أن يحضر وزير الخارجية ماركو روبيو المحادثات. ولم تقدم ليفين إجابة لدى سؤالها عما إذا كان روبيو سيرافق ويتكوف إلى موسكو، وكون هذا سبب عدم سفره إلى لندن.

وشهدت الولايات المتحدة تحولا سياسيا كبيرا في ظل رئاسة دونالد ترامب ولم تعد راغبة في دعم أوكرانيا على المدى الطويل في كفاحها الدفاعي في مواجهة الغزو الروسي.

وتمارس واشنطن الضغط بشكل أساسي على كييف للتوصل إلى سلام سريع.