خالد الغندور: أزمة جديدة تضرب الزمالك

تجددت أزمة المستحقات المالية داخل نادي الزمالك، بعد أن تقدم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بطلب رسمي للإدارة خلال اليومين الماضيين لصرف ما تبقى من مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدين حصولهم فقط على 25% من إجمالي العقود المقررة لهم هذا الموسم.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه "استاد المحور"، أن هذه الأزمة ليست الأولى التي يواجهها الفريق خلال الموسم الحالي، حيث سبق للاعبين المطالبة بمستحقاتهم في مناسبات سابقة، وسط وعود متكررة من الإدارة بحل الأزمة.

وأشار الغندور إلى أن المجلس المؤقت برئاسة حسين لبيب أبلغ اللاعبين بأن النادي يمر بظروف مالية حرجة، مطالِبًا بالصبر والتفهم إلى حين توفير السيولة اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس للفريق الأبيض، الذي يخوض مرحلة حاسمة من الموسم ما يزيد من أهمية الحفاظ على الاستقرار داخل صفوف الفريق، وسط ضغوط جماهيرية متصاعدة تطالب بالشفافية وحلول عاجلة للأزمات المالية.