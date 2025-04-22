إدانة نادين زوجة السيناتور الأمريكي السابق مينينديز بتلقي رشاوي

أدينت نادين مينينديز، زوجة السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز، اليوم الاثنين بالتعاون مع زوجها لقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من ثلاثة رجال من نيوجيرسي يبحثون عن مساعدة في تعاملاتهم التجارية أو مشاكلهم القانونية.

وأعادت هيئة المحلفين حكمها في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن حيث أدانت هيئة محلفين مختلفة بوب مينينديز بالعديد من التهم نفسها. ومن المفترض أن يبدأ السياسي الديمقراطي قضاء عقوبة السجن لمدة 11 عاما في يونيو.

وتتبعت الأدلة التي عرضت على المحلفين خلال محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع الجدول الزمني للعلاقة الرومانسية بين الزوجين التي بدأت في أوائل عام 2018 واستمرت بعد توجيه اتهامات جنائية ضدهما في سبتمبر 2023. وقال ممثلو الادعاء بشكل متكرر خلال المحاكمة إنهما "شريكان في الجريمة".

وأثناء مداهمة في عام 2022 لمنزل الزوجين في إنجلوود كليفز بولاية نيوجيرسي، وجد عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي سبائك ذهبية تبلغ قيمتها نحو 150 ألف دولار و 480 ألف دولار نقدا محشوة في أحذية وصناديق أحذية وسترات. وفي مرآب المنزل كانت هناك مرسيدس بنز مكشوفة، ويتردد أيضا أنها رشوة.



وقال مينينديز وزوجته نادين أنهما أبرياء ولم يتلقيا أي رشاوى.