تراجع كبير للدولار والأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة مع انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات أمس الاثنين مع تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وانتقاداته القوية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

في الوقت نفسه استرد مؤشر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية جزءا من خسائر الظهيرة ليتراجع بنسبة 4ر2% في نهاية التعاملات، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1ر3% في تعاملات الظهيرة ليقل بنسبة 16ٌ عن مستواه القياسي الذي تم تسجيله منذ شهرين.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار971 نقطة بنسبة 5ر2% بعد تراجع في الظهيرة بواقع 1161 نقطة أي بنسبة 3%. كما قلص مؤشر ناسداك المجمع ليتراجع بنسبة 6ر2% مقابل تراجع بنسبة 4ر3% في تعاملات الظهيرة

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مسيرة التراجع قبل صدور تقارير نتائجها المالية للربع الأول خلال الأيام المقبلة.

ولعلّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مع استمرار تراجع الأسواق الأمريكية. وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 40ر4% لفترة وجيزة قبل أن يتراجع قليلا.

يأتي ذلك فيما واصل ترامب تصريحاته الحادة بشأن التجارة العالمية خلال اليومين الماضيين، حتى مع استمرار الخبراء والمستثمرين في القول إن التعريفات الجمركية الصارمة التي اقترحها قد تُسبب ركودًا اقتصاديًا إذا لم يتم التراجع عنها.

و فشلت المحادثات الأمريكية مع اليابان الأسبوع الماضي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق يُخفض التعريفات الجمركية ويحمي الاقتصاد، وتُعتبر هذه المحادثات "اختبارًا" وفقًا لتييري ويزمان، المحلل الاقتصادي في مجموعة ماكواري للخدمات المالية.

وقال ترامب في منشور مكتوب بأحرف كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي تروث "القاعدة الذهبية للتفاوض والنجاح: من يملك الذهب يضع القواعد"، مضيفا أن "رجال الأعمال الذين ينتقدون التعريفات الجمركية سيئون في الأعمال التجارية، لكنهم سيئون جدًا في السياسة"، وكذلك الحال في كل الأمور.

وركز ترامب مؤخرًا بشكل أكبر على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، التي صعّدت لهجتها ضده. وحذرت الصين اليوم الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة "على حساب مصالحها"، في الوقت الذي تسعى فيه اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى إلى التفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاقيات تجارية ثنائية

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين تعارض بشدة توصل أي طرف إلى صفقة على حساب مصالح الصين... إذا حدث هذا، فلن تقبلها الصين على الإطلاق وستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة متبادلة. الصين مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها"، مضيفة أن الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الدول الأخرى تعتبر تنمرا اقتصاديا.

وجعل ترامب الصين هدفا لأعلى رسوم جمركية يفرضها، حيث فرض عدة جولات من الرسوم الجمركية ليصل إجمالي هذه الرسوم إلى 145% على الواردات الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

كما تُخيم على السوق مخاوفٌ من تداعيات غضب ترامب من رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول. وانتقد ترامب باول مجددًا الأسبوع الماضي لعدم خفضه أسعار الفائدة في وقتٍ أبكر لتحفيز الاقتصاد.

يُعارض مجلس الاحتياط خفض أسعار الفائدة بسرعةٍ كبيرةٍ لأنه لا يريد السماح للتضخم بالتسارع مجددًا بعد أن تباطأ تقريبًا إلى هدفه البالغ 2%، بعد أن تجاوز 9% قبل ثلاث سنوات.

تحدث ترامب مجددًا يوم الاثنين عن تباطؤٍ مُحتملٍ للاقتصاد الأمريكي ما لم يُخفّض "السيد المُتأخر، الخاسر الأكبر، أسعار الفائدة"، في إشارة إلى باول.

وانخفض سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 7ر5% ليفقد السهم نحو 50% من قيمته منذ وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك على خلفية انتقادات بارتفاع سعر سهمها بشكل مبالغ فيه، وبأن علامتها التجارية باتت متشابكة بشكل كبير مع رئيسها التنفيذي ومؤسسها إيلون ماسك، الذي يقود جهود الحكومة الأمريكية لخفض الإنفاق

كما انخفض سهم شركة الرقائق الإلكترونية إنفيديا بنسبة 5ر4%، في ليواصل الانخفاض لليوم الثالث على التوالي بعد أن كشفت الشركة أن القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين قد تؤثر سلبًا على نتائج الربع الأول بمقدار 5ر5 مليار دولار.