مصدر مصري للتلفزيون العربي: حصلنا على تعهدات أميركية بالضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح الجديد

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أكد مصدر مصري، في تصريحات لـ"التلفزيون العربي"، الحصول على تعهدات أمريكية بالضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح الجديد بشأن الهدنة في غزة.

ولفت المصدر، إلى وجود سعي أمريكي قطري مصري للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لشاشة «التلفزيون العربي»، بتقديم مقترح قطري مصري جديد لإعلان هدنة مدتها 7 سنوات في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر المصرية أن «المقترح تمت بلورته خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدوحة قبل أيام»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن «الهدنة المقترحة تشترط إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل إعلان حماس وضع السلاح».

ولفتت إلى أن «المقترح ينهي حكم حماس للقطاع على أن تديره لجنة الإسناد المجتمعي إداريا وقوات تابعة للسلطة».

وأكدت أن «المقترح المصري القطري يضمن وقف الحرب وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين من غزة».