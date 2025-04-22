مفوض الأونروا يدعو إلى رفع الحصار عن غزة واستئناف وقف إطلاق النار

جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، دعوته إلى رفع الحصار عن غزة، وإيصال الإمدادات، وإطلاق سراح الرهائن، واستئناف وقف إطلاق النار.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إلى مرور 50 يومًا من الحصار الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على غزة.

ونوه بأن «المجاعة - المتعمدة في غزة - تنتشر وتتعمق بمرور الوقت»، لافتًا إلى أن مليوني شخص داخل القطاع – أغلبيتهم من النساء والأطفال – يتعرضون إلى «العقاب الجماعي».



وذكر أن «الجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من المستلزمات والرعاية الطبية»، بالرغم من امتلاك المنظمات الإنسانية مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة.

وحذر من أن «المساعدات الإنسانية تستخدم كورقة مساومة وسلاح حرب»، داعيًا إلى رفع الحصار وتدفق الإمدادات وإطلاق سراح الرهائن واستئناف وقف إطلاق النار.