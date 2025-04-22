تأجيل محاكمة شاب متهم بابتزاز خطيبته السابقة في الفيوم لجلسة 21 يوليو المقبل

أجلت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار محمد إيهاب، محاكمة شاب بتهمة تهديد خطيبته السابقة عن طريق نشر صورها وعائلتها وتوجيه السب والقذف لهم، وتهديد الفتاة برسائل إلكترونية، لجلسة 21 يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى منتصف يناير الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب يدعى "هشام.م.ك"، متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فسخ الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت عن خمس سنوات حتى تمكنت من الحصول على حكم قضائي ضده، فيما تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من تنفيذ الحكم اليوم.

وكانت "منار"، قد تعرضت على مدار 5 سنوات من التهديدات المستمرة والتشهير الابتزاز من "هـ.م.ك.ح"، من محافظة الفيوم، ووصل الأمر أنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.